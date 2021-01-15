Пятница, 15 января 2021, 18:08

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Армяне и азербайджанцы сознательно стреляли по мирным гражданам

15 января
16:07 2021
Версия для печати

В ходе недавней сорока четырехдневной войны армянские и азербайджанские военные сознательно наносили ракетно-артиллеристские удары по мирному населению, сообщает Би-Би-Си.

Такой вывод делают правозащитники из Amnesty International. По официальным данным, погибли 94 мирных азербайджанца и 52 армянина. «Множественность ударов по гражданским объектам показывает, что они были не случайными, а наоборот, могли являть собой часть стратегии давления и запугивания противной стороны», – уверены эксперты. По мнению правозащитников, использование тактических ракет полувековой давности, а также кассетных боеприпасов привело к гибели мирных граждан. Честное расследование всех фактов военных преступлений могло бы стать первым шагом навстречу друг другу Баку и Еревана, полагают в Amnesty International.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,200,00%
EUR20,83–0,29%
GBP23,40–0,56%
UAH0,61–0,02%
RON4,27–0,30%
RUB0,23–0,42%

Курсы валют в MDL на 15.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд