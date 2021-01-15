В ходе недавней сорока четырехдневной войны армянские и азербайджанские военные сознательно наносили ракетно-артиллеристские удары по мирному населению, сообщает Би-Би-Си.

Такой вывод делают правозащитники из Amnesty International. По официальным данным, погибли 94 мирных азербайджанца и 52 армянина. «Множественность ударов по гражданским объектам показывает, что они были не случайными, а наоборот, могли являть собой часть стратегии давления и запугивания противной стороны», – уверены эксперты. По мнению правозащитников, использование тактических ракет полувековой давности, а также кассетных боеприпасов привело к гибели мирных граждан. Честное расследование всех фактов военных преступлений могло бы стать первым шагом навстречу друг другу Баку и Еревана, полагают в Amnesty International.