Пятница, 15 января 2021, 18:08

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Молдова до лета обречена жить с ущербным правительством

15 января
16:07 2021
Версия для печати

Вице-председатель парламента Александ Слусарь не видит, каким образом в ближайшее время Майя Санду может выполнить свои обещания помочь фермерам, пострадавшим от засухи.

По его мнению, без полноценного правительства невозможно оформить поступающую из-за рубежа помощь. «Президент может обратиться к международным партнерам, к Мировому банку, к Румынии она уже обратилась, и найти деньги. Но нужно четко понимать – за распределение денег отвечает правительство», – уточнил Слусарь. Даже 6 тысяч тонн дизельного топлива, обещанного во время визита в Кишинев Клауса Йоханниса, надо растаможивать, освобождать от НДС. Для этого кабинет министров должен подготовить соответствующие проект закона, а временное правительство такого права лишено. Слусарь полагает: досрочные выборы пройдут не ранее мая, в таком случае в полную силу исполнительная власть заработает не раньше начала лета. 

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,200,00%
EUR20,83–0,29%
GBP23,40–0,56%
UAH0,61–0,02%
RON4,27–0,30%
RUB0,23–0,42%

Курсы валют в MDL на 15.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд