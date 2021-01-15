Вице-председатель парламента Александ Слусарь не видит, каким образом в ближайшее время Майя Санду может выполнить свои обещания помочь фермерам, пострадавшим от засухи.

По его мнению, без полноценного правительства невозможно оформить поступающую из-за рубежа помощь. «Президент может обратиться к международным партнерам, к Мировому банку, к Румынии она уже обратилась, и найти деньги. Но нужно четко понимать – за распределение денег отвечает правительство», – уточнил Слусарь. Даже 6 тысяч тонн дизельного топлива, обещанного во время визита в Кишинев Клауса Йоханниса, надо растаможивать, освобождать от НДС. Для этого кабинет министров должен подготовить соответствующие проект закона, а временное правительство такого права лишено. Слусарь полагает: досрочные выборы пройдут не ранее мая, в таком случае в полную силу исполнительная власть заработает не раньше начала лета.