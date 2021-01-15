Председатель ПСРМ Игорь Додон оценивает ситуацию в Молдове как политический, конституционный и правительственный кризис, спровоцированный бездействием нынешнего президента.

«В связи с этим я в качестве председателя ПСРМ, самой влиятельной политической силы в Молдове с самым большим представительством в парламенте страны, принял решение созвать в понедельник Исполнительный комитет Партии социалистов для обсуждения сложной политической ситуации в стране после избрания нового президента.

В понедельник, 18 января, в 13:00, приглашаю представителей СМИ на пресс-конференцию, которая состоится в центральном офисе Партии социалистов», – сообщил Игорь Додон.