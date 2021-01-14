Как советник президента Молдовы получила диплом, не обучаясь
Советник Майи Санду Алла Немеренко после проведенного расследования вынуждена была признать, что получила диплом без обучения.
«Что касается диплома мастера, уточняю, что он был выдан 9 лекторам, которые заложили основы школы менеджмента в общественном здравоохранении. Вместе с коллегами я прошла множество курсов в различных странах, чтобы сформировать учебную программу школы, эти курсы и были оценены дипломом мастера», – написала Немеренко.
Напомним, что блогер Люкьянюк проанализировал 2 резюме Немеренко (одно на сайте парламента и второе на сайте школы менеджмента). В одном из них советник Майи Санду указывает наличие диплома мастерата в период 2006-2007 гг., а во втором -2005-2007 гг. Однако, анализируя данные сайтов образовательных учреждений за эти годы, блогер выяснил, что имя Немеренко нигде не фигурирует. Теперь советник президента и сама в этом призналась.