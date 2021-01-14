Советник Майи Санду Алла Немеренко после проведенного расследования вынуждена была признать, что получила диплом без обучения.

«Что касается диплома мастера, уточняю, что он был выдан 9 лекторам, которые заложили основы школы менеджмента в общественном здравоохранении. Вместе с коллегами я прошла множество курсов в различных странах, чтобы сформировать учебную программу школы, эти курсы и были оценены дипломом мастера», – написала Немеренко.

Напомним, что блогер Люкьянюк проанализировал 2 резюме Немеренко (одно на сайте парламента и второе на сайте школы менеджмента). В одном из них советник Майи Санду указывает наличие диплома мастерата в период 2006-2007 гг., а во втором -2005-2007 гг. Однако, анализируя данные сайтов образовательных учреждений за эти годы, блогер выяснил, что имя Немеренко нигде не фигурирует. Теперь советник президента и сама в этом призналась.