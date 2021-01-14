Замечено, что чаще всего аварии на перекрестках случаются из-за того, что у водителей отсутствует обзор «слепых зон» – их загораживают передние стойки кузова автомобиля.

Чтобы решить эту проблему, в Пермском национальном исследовательском политехническом университете разработали прототип специального устройства, увеличивающего поле зрения водителя. Это система с видеокамерами, прикрепленными к стойкам автомобиля, и проектором, на который транслируется изображение с камер. Таким образом передние стойки кузова становятся как бы прозрачными. Питается система от аккумулятора.

Устройство не создает бликов, поэтому пригодно для езды в любое время суток, в том числе ночью. Система совместима с любыми типами автомобилей – легковыми, грузовыми, специальными, пассажирским транспортом. По мнению разработчиков, использование устройства способно сократить число дорожно-транспортных происшествий как минимум на тридцать-сорок процентов, сообщает pstu.ru.