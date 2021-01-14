Это разработка инженеров из Колумбийской школы инженерных и прикладных наук в США. Они создали робота, который действует, подобно человеку, предвидя, как поступит другой робот. По сути, он «ставит себя на место» собрата.

Был проведен эксперимент в условиях лаборатории, когда один робот получил задание решить определенную задачу, а другой просто наблюдал за ним. Через два часа робот-наблюдатель почти со стопроцентной точностью сумел предсказать, как в том или ином случае поступит робот-исследователь. Как признаются исследователи, такой высокой точности они не ожидали.

Безусловно, поведение людей намного сложнее, но то, чего удалось достигнуть, можно, по мнению исследователей, считать первым проявлением «теории разума» или начальной формой проявления сочувствия, а, значит, в перспективе роботы смогут продвинуться дальше в социальном общении, пишет журнал «Nature Scientific Reports».