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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 января 3211смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 января 3211смертельных случаев
14 января
19:08 2021
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В течение прошедшего дня, 14 января, зарегистрированы еще 18 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 69-летний мужчина из Тараклийского района, 82-летняя женщина из Каушанского района, 74-летний мужчина из Каушанского района, 69-летний мужчина из Каушанского района, 82-летний мужчина из Каушанского района, 74-летняя женщина из муниципия Комрат, 78-летняя женщина из муниципия Комрат, 67-летняя женщина из муниципия Комрат, 66-летняя женщина из Яловенского района, 63 летний мужчина из Каушанского района, 67-летняя женщина из муниципия Кагул, 68-летний мужчина из муниципия Кагул, 71-летний мужчина из Кишинева, 57-летняя женщина из Кишинева, 69-летний мужчина из Кишинева, 85-летний мужчина из Кишинева, 80-летняя женщина из муниципия Комрат, медработник из Хынчешть. На вечер 14 января 140983 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3211человек умерли от инфекции.

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