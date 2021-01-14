В течение прошедшего дня, 14 января, зарегистрированы еще 18 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 69-летний мужчина из Тараклийского района, 82-летняя женщина из Каушанского района, 74-летний мужчина из Каушанского района, 69-летний мужчина из Каушанского района, 82-летний мужчина из Каушанского района, 74-летняя женщина из муниципия Комрат, 78-летняя женщина из муниципия Комрат, 67-летняя женщина из муниципия Комрат, 66-летняя женщина из Яловенского района, 63 летний мужчина из Каушанского района, 67-летняя женщина из муниципия Кагул, 68-летний мужчина из муниципия Кагул, 71-летний мужчина из Кишинева, 57-летняя женщина из Кишинева, 69-летний мужчина из Кишинева, 85-летний мужчина из Кишинева, 80-летняя женщина из муниципия Комрат, медработник из Хынчешть. На вечер 14 января 140983 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3211человек умерли от инфекции.