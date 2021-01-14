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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 января 140983 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 14 января 140983 излечившихся
14 января
19:07 2021
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На сегодняшний день в стране 140983 человека прошли лечение и 3211 умерли от инфекции COVID-19.   На 14 января в Молдове подтверждены 151687 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 3886 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18769 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2366 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 230 в крайне тяжелом состоянии (41 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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