На сегодняшний день в стране 140983 человека прошли лечение и 3211 умерли от инфекции COVID-19. На 14 января в Молдове подтверждены 151687 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 3886 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18769 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2366 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 230 в крайне тяжелом состоянии (41 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).