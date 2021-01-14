Известные признаки инфаркта – сильная боль в груди и нехватка воздуха. Это происходит из-за блокирования одной из сердечных артерий в результате накопления в кровеносных сосудах кальция, из-за чего нарушается снабжение кровью сердечной мышцы. Это происходит из-за малоподвижного образа жизни, неправильного питания, вредных привычек или генетической предрасположенности. Результат таких приступов – инфаркт или инсульт.

Однако ученые из Гарвардской медицинской школы в США выявили незаметный предвестник инфаркта – чувство изжоги. Оно нередко появляется накануне сердечного приступа. Но люди редко обращают на это внимание, особенно если других симптомов нет, что случается, как подчеркивают исследователи, чаще, чем может показаться на первый взгляд. Такой инфаркт врачи называют «тихим». Они призывают не пренебрегать случаями изжоги, какой бы незначительной она не казалась, а прибегнуть к медицинской помощи, сообщает «DailyExpress».