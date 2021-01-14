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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Выявлены участки мозга, первыми страдающие от болезни Альцгеймера

Выявлены участки мозга, первыми страдающие от болезни Альцгеймера
14 января
18:48 2021
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Исследователи из Института нейродегенеративных заболеваний во Флориде и Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, какие области мозга особенно уязвимые для болезни Альцгеймера. Это те отделы, которые отвечают за память, восприятие времени и ориентацию в пространстве.

Ученые пришли к выводу, что причина кроется в перенасыщении клеток особым белком, который назвали «тау». После отмирания указанных областей начинают страдать другие клетки, ответственные за мыслительную деятельность.

Правда, причины, из-за которых происходит экстремальное накопление тау-белка, пока неизвестны, это тема дальнейших исследований. Но ученые уже высказали предположение, что, если подобрать специальное лечение именно для этих клеток, возможно, удалось бы остановить развитие болезни на самой ранней стадии, задолго до того, как дают о себе знать симптомы, сообщает «Daily mail».      

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