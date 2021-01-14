Пятница, 15 января 2021, 04:25

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Причина анорексии – не только в расстройстве психики

Причина анорексии – не только в расстройстве психики
14 января
18:47 2021
Версия для печати

Традиционно считается, что анорексию – расстройство пищевого поведения – следует лечить у психиатра. Однако специалисты из Оксфордского университета в Великобритании высказали предположение, что могут быть и другие, неочевидные причины.

С участием лабораторных животных поставили эксперимент. Кишечник мышей очистили от обитавших там бактерий и пересадили туда микрофлору из кишечника человека, страдающего анорексией. Через некоторое время животные стали беспокойно себя вести и терять в весе. Контрольной группе мышей пересадили микрофлору от здорового человека. Поведение и состояние животных не изменились.

Это позволило ученым сделать вывод, что на возникновение анорексии влияют не только нарушения в психике, но и изменения микрофлоры кишечника, сообщает Федеральное агентство новостей.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,200,00%
EUR20,890,00%
GBP23,530,00%
UAH0,610,00%
RON4,290,00%
RUB0,230,00%

Курсы валют в MDL на 15.01.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд