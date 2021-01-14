Традиционно считается, что анорексию – расстройство пищевого поведения – следует лечить у психиатра. Однако специалисты из Оксфордского университета в Великобритании высказали предположение, что могут быть и другие, неочевидные причины.

С участием лабораторных животных поставили эксперимент. Кишечник мышей очистили от обитавших там бактерий и пересадили туда микрофлору из кишечника человека, страдающего анорексией. Через некоторое время животные стали беспокойно себя вести и терять в весе. Контрольной группе мышей пересадили микрофлору от здорового человека. Поведение и состояние животных не изменились.

Это позволило ученым сделать вывод, что на возникновение анорексии влияют не только нарушения в психике, но и изменения микрофлоры кишечника, сообщает Федеральное агентство новостей.