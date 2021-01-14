На домашней кухне определить готовность блюда труда не составляет. Достаточно его попробовать. Но как быть на кухнях ресторанов и кафе? Там при разнообразном меню не напробуешься. Поварам часто приходится полагаться на свое зрение и обоняние. Но в этом случае непросто обеспечить стабильный результат.

Специалисты российского Сколковского института науки и технологий совместно с коллегами из финского Университета Аалто разработали «электронный нос» – устройство, с помощью которого легко по изменению запаха проследить все стадии приготовления, к примеру, жареной курицы. Прибор совмещен с программой компьютерного зрения, чтобы и визуально наблюдать за ходом процесса. Исследователи провели эксперимент в лабораторных условиях, где под обонятельным и визуальным контролем электроники жарили мясо. Прибор справился на «отлично», что подтвердила дегустация в столовой института. Мнения тех, кто попробовал образцы мяса, полностью совпало с оценками устройства.

Прибор снабжен набором сенсоров, способных улавливать запах дыма, алкоголя, угарного газа, а также колебания температуры и влажности воздуха. Разработчики считают, что их изобретение найдет применение в заведениях общепита, на предприятиях пищевой промышленности, а также будет полезно для определения того, начался ли в мясе процесс порчи, еще когда человек не способен различить специфический запах, пишет журнал «Food Chemistry».