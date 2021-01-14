Ученые из Института человеческого развития имени Макса Планка в Германии пришли к неутешительному выводу: скорее всего в обозримом будущем искусственный интеллект может стать настолько самодостаточным, что перестанет поддаваться контролю со стороны человека.

Сначала это казалось выдумкой фантастов. Сегодня идея не кажется такой уж невероятной. По словам исследователей, специалистам уже приходится сталкиваться с ситуацией, когда искусственный интеллект самостоятельно справляется с довольно сложными задачами, решать которые компьютер не учили, и каким образом машина до этого додумалась, понять трудно.

Если процесс и дальше будет развиваться в этом направлении, невозможно будет применять программы, призванные остановить искусственный интеллект, если возникает угроза причинения вреда человеку. В качестве выхода предлагается внедрение в «сознание» компьютера своеобразной этики взаимоотношения с людьми. Но тут возникает дилемма: искусственный интеллект ведь и призван решать проблемы, которые человеку не по силам, а если его ограничивать, есть ли смысл в его существовании, рассказывает «Science Alert».