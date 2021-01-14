Конституционный суд 21 января рассмотрит запрос от народных избранников, которые оспаривают изменения, внесенные 16 декабря 2020 года в «Закон о функционировании языков в РМ», сообщает ИНФОТАГ.

Три депутата парламента: от Платформы «Достоинство и правда» Дину Плынгэу и Мария Чобану, а также председатель Партии национального единства Октавиан Цыку направили в КС просьбу – оценить факт того, что поправки «противоречат Декларации о независимости и многим положениям Конституции, которые были к тому же приняты без соблюдения процедурных норм». Согласно нововведениям, в органы государственной власти можно обращаться как на государственном, так и на русском языках. По мнению трех депутатов такое положение снижает заинтересованность русскоговорящих граждан в изучении румынского языка.