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Газета "Кишиневские новости"

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«Звезда Румынии» летит за океан

14 января
15:07 2021
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Президент Клаус Йоханнис решил наградить отбывающего на родину посла Соединенных Штатов Америки Адриана Цукермана, сообщает «Международное румынское радио».

Дипломат повезет за океан орден «Звезда Румынии». Пресс-служба главы государства распространила заявление, в котором говорится, что награда нашла героя, который внес «существенный вклад в развитие и углубление стратегического партнерства между нашей страной и Соединенными Штатами Америки». Цукерман – потомок румынских эмигрантов, приехал в Бухарест в 2019 году и не является кадровым дипломатом. Он политический назначенец от Дональда Трампа, а потому с уходом президента должен оставить свой пост.   

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