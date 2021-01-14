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Газета "Кишиневские новости"

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Лечил депрессию – получил грибную плантацию в организме

Лечил депрессию – получил грибную плантацию в организме
14 января
13:38 2021
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В одну из больниц штата Небраска поступил пациент, у которого проявились все симптомы сильного отравления. Обследование показало серьезные нарушения в работе печени и почек.

Выяснилось, что мужчина страдал психическим заболеванием, но от препаратов, назначенных врачом, отказался. Он решил лечиться самостоятельно, прочитав в интернете о грибах-галлюциногенах, которые якобы содержат вещество, позволяющее избавиться от депрессии и тревоги.

Сказано – сделано. Больной раздобыл те самые грибы, приготовил из них отвар и сделал себе внутривенную инъекцию. Но вместо облегчения он получил серьезное ухудшение состояния. Когда в больнице пациенту сделали анализ крови, врачи были шокированы: прямо в русле кровотока у мужчины начали… прорастать грибы. Ни с чем подобным медикам сталкиваться не приходилось.

Больной провел в клинике больше трех недель, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и провести цикл процедур для полной очистки крови от токсинов. Но и после выписки пациенту придется еще долго принимать целый ряд препаратов, сообщает «Business Insider».        

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