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Газета "Кишиневские новости"

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Почему отряд войск США ночевал в Капитолии

Почему отряд войск США ночевал в Капитолии
13 января
20:47 2021
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Впервые со времен второй мировой войны отряд федеральных войск США ночевал в Капитолии для предотвращения возможного штурма, сообщает Washington Post.

Такие радикальные меры обусловлены голосованием за импичмент Трампа, вызвавшем определенные волнения среди американской общественности. В результате штурма Капитолия 6-го января погибло пятеро человек, после чего спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала Конгресс провести голосование за импичмент президента. Ранее также сообщалось, что ожидаются вооруженные протесты в день инаугурации Джо Байдена 20-го января.

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