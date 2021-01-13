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Газета "Кишиневские новости"

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Вартанян: Санду вообще нет дела до внутренних проблем страны

Вартанян: Санду вообще нет дела до внутренних проблем страны
13 января
15:37 2021
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Депутат молдавского парламента от Партии социалистов дал оценку первым действиям президента Санду, а также ее бездействию.

– Уже прошли практически две недели, как Санду могла выдвинуть премьер-министра и приблизить досрочные парламентские выборы, за которые выступают все политические силы. Но вместо того, чтобы заниматься внутренними проблемами страны, Санду закидала КС полуабсурдными запросами по придумыванию несуществующих норм и статей Конституции, – отметил Гайк Вартанян.

Депутат-социалист также дал оценку одной из тем, обсужденных во время визита президента Молдовы в Украину, – строительство гидроэлектростанций на Днестре:

– А это уже национальная безопасность Молдовы. Хочу напомнить, что предыдущие власти Молдовы и Украины договорились о том, что ни о каком строительстве не может идти речь, пока не будет проведена техническая экспертиза, которая должна пройти при поддержке ЕС.

А сомнительные «ритуалы» и лозунги типа «Слава Украине» из уст Майи Санду Вартанян считает исключительно реверансами в сторону западных партнеров.

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