Дмитрий Ройбу, лидер молодежного движения «Потомки Штефана», утверждает, что встречи глав государств имеют смысл тогда, когда приносят позитивные результаты гражданам их стран. А визит Майи Санду в Киев не предусматривал обсуждения проблем наших соотечественников в Украине, что было бы совершенно логичным. При том, что проживающие в Молдове украинские граждане пользуются всеми своими правами.

«Мы знаем, что после конфликта на востоке Украины украинское правительство начало политику денационализации антироссийского характера, в результате которой пострадали молдаване из Украины, которые, согласно последней переписи, составляют 250 тыс. человек. В результате этих политик молдаване теряют право учиться на молдавском языке в школах Черновицкой и Одесской области, и мы не понимаем, почему молдаване должны страдать от внутренних конфликтов Украины», – заявил Ройбу.

Гражданский активист добавил, что наши граждане, живущие в Украине, должны быть в зоне ответственности молдавского руководства: «Молдаване, проживающие в Украине, заслуживают большего, и это не только долг украинского правительства, но и моральная ответственность руководства Республики Молдова, в том числе Майи Санду. Надеемся, что г-жа Санду в будущем будет учитывать не только корпоративные интересы и свой имидж, но и национальный интерес Молдовы, который включает и судьбу молдаван на Украине».