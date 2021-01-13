Ройбу: Проблемы молдаван на Украине были полностью проигнорированы Майей Санду
Дмитрий Ройбу, лидер молодежного движения «Потомки Штефана», утверждает, что встречи глав государств имеют смысл тогда, когда приносят позитивные результаты гражданам их стран. А визит Майи Санду в Киев не предусматривал обсуждения проблем наших соотечественников в Украине, что было бы совершенно логичным. При том, что проживающие в Молдове украинские граждане пользуются всеми своими правами.
«Мы знаем, что после конфликта на востоке Украины украинское правительство начало политику денационализации антироссийского характера, в результате которой пострадали молдаване из Украины, которые, согласно последней переписи, составляют 250 тыс. человек. В результате этих политик молдаване теряют право учиться на молдавском языке в школах Черновицкой и Одесской области, и мы не понимаем, почему молдаване должны страдать от внутренних конфликтов Украины», – заявил Ройбу.
Гражданский активист добавил, что наши граждане, живущие в Украине, должны быть в зоне ответственности молдавского руководства: «Молдаване, проживающие в Украине, заслуживают большего, и это не только долг украинского правительства, но и моральная ответственность руководства Республики Молдова, в том числе Майи Санду. Надеемся, что г-жа Санду в будущем будет учитывать не только корпоративные интересы и свой имидж, но и национальный интерес Молдовы, который включает и судьбу молдаван на Украине».