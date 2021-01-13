Из Киева, куда Майя Санду прибыла с первым официальным визитом, полетели «эпохальные» вести.

Молдова и Украина становятся «стратегическими партнерами».

Кишинев и Киев создают «транспортный коридор» и обсуждают идею строительства

современной магистрали, а также моста через Днестр.

Стороны «обменялись мыслями о наших совместных шагах относительно Приднестровья, в частности, с учетом посреднической роли Украины в формате переговоров «5+2».

Позже молдавский президент в социальных сетях суммировала итоги поездки. Что главное?

«Итак, договорились о стратегическом партнерстве и о создании президентского Совета, а еще — решили активизировать усилия по обеспечению безопасности границ. Мы заявили о взаимной поддержке суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова и Украины в рамках международно признанных границ. Будут ускорены переговоры по подписанию соглашения о пересечении границы гражданами обоих государств на базе внутренних удостоверений личности.

Также мы обсудили необходимость диверсификации источников энергии, подчеркнули, что водоснабжение населенных пунктов на обоих берегах Днестра — наш общий приоритет, проанализировали возможности для развития дорожной инфраструктуры на трассе Кишинев-Сорока-Ямполь-Киев, — чтобы обеспечить максимально быстрое транспортное сообщение между обеими нашими столицами…», — сообщает Майя Санду.

Дополнительно стоит отметить, что президент Молдовы в Киеве встретилась не только с главой украинского государства, но и председателем правительства, спикером Верховной Рады.

Словом, может возникнуть впечатление грандиозного молдавского прорыва на украинском направлении.

Однако не является ли это все неким словесным фейерверком, вспышкой, после которой вновь опустится тьма?

И есть серьезные основания опасаться, что все произойдет именно так.

В Киеве Майю Санду принимали как молдавскую «царицу», человека, который полностью контролирует молдавскую политику, решает все проблемы мановением президентского пальца.

Но на самом деле все совсем не так. Свою поездку в Киев Майя Санду совершила в момент, когда в стране воцарилась полная политическая неопределенность.

Нет постоянного правительства. Сама президент не знает, может ли она назначать новых членов временного правительства вместо ушедших в отставку, поэтому обратилась в Конституционный суд. Более того, у многих возникло впечатление, что Санду не хочет пойти на формирование собственного правительства, так как панически боится ответственности, и у нее нет подходящей команды профессионалов.

Также у нового президента нет солидной поддержки в парламенте. Ее партия располагает чуть более десятью мандатами, а вместе с союзниками их 26. Санду добивается роспуска парламента, но основные политические силы в законодательном органе поддерживают идею роспуска лишь на словах и могут заблокировать процесс.

То есть, ни исполнительную, ни законодательную власть в стране президент не контролирует. И понадобится немало времени, чтобы в политической обстановке наступила какая-то ясность. И нет признаков того, что у Майи Санду появятся правовые и административные рычаги для того, чтобы полностью управлять Молдовой.

Все это имеет первостепенно значение для реализации идей, озвученных в Киеве.

Дело в том, что компетенция президента во внешней политике является очень ограниченной. В Конституции РМ о полномочиях президента сказано следующее: (статья 86. Полномочия в области внешней политики, п. 1): «Президент Республики Молдова ведет переговоры, участвует в ведении переговоров, заключает международные договоры от имени Республики Молдова и представляет их парламенту для ратификации в порядке и сроки, установленные законом».

То есть, любые договоренности и соглашения, в обсуждении которых участвует президент Молдовы, нуждаются в ратификации парламентом. А реализацией соглашений занимается правительство.

Таким образом, многое из того, о чем так громко говорилось в Киеве, просто не может быть претворено в жизнь, так как реальной власти у Майи Санду сейчас нет. И нет уверенности, что она ее скоро получит.

Да и рассмотрение некоторых идей, даже навскидку, показывает, что они почти нереализуемы.

Скажем, инфраструктурные проекты. Они потребуют миллиардных инвестиций. Но мы знаем, что сейчас обе страны погрузились в кризис. Эксперты говорят, что Украина окажется в 2021 в состоянии дефолта. Она назанимала денег, и в текущем году ей нужно будет вернуть 25 млрд долларов долгов. А это 75 процентов доходной части бюджета.

На какие средства будет строиться стратегическая магистраль? На молдавские деньги? Их у Кишинева нет, он сам в долгах как в шелках.

Расчет на новые кредиты, которые даст Запад за примерное антироссийское поведение двух стран? Это выглядит авантюрой.

То же самое касается «согласованных шагов в формате «5+2». Здесь для принятия решений нужен консенсус. Как известно, у Приднестровья и России позиции почти всегда совпадают. А сколько было случаев, когда решения не выполнялись?

Украина поможет Молдове взять приднестровские границы под полный контроль, остановит контрабанду, блокирует регион, заставит Тирасполь повиноваться Кишиневу? Но в бытность Майи Санду премьером вроде бы контрабанду перекрыли. Но почему в то время никаких дополнительных доходов в молдавский бюджет не поступило? И серьезно ли говорить о масштабной контрабанде, когда границы контролирует миссия EUBAM?

В свое время Владимир Воронин вел с Приднестровьем дипломатическую, экономическую, информационную войну, Запад и Украина в лице Виктора Ющенко ему помогали. Каков результат?

Поэтому Приднестровье — это не тот пункт программы, который принесет Майе Санду успех. Тем более, что сторонники нового главы государства — носители той идеологии, которая и вызвала сам приднестровский конфликт, довела ситуацию до вооруженных столкновений.

Все остальные заявления, например, о диверсификации источников энергии – благие намерения. Поставки энергоносителей – вопрос конкуренции и цен. Вот, например, газ в Европе теперь резко взлетел в цене, стоит на хабах около 260 долларов за тысячу куб. м. А по какой цене сейчас получает голубое топливо Молдова у «Газпрома»? Аренда газовых хранилищ на Украине – это хорошо. Но для кого? Где будет Кишинев брать деньги на закупку крупных объемов газа на бирже, для оплаты транспортировки и хранения? Не получится ли, что за громкими словами скрывается мрачная реальность? Очень может быть.

Но есть еще одна, очень важная вещь, которая все эти громкие проекты и помпезные заявления превращает во что-то вроде трепа высокого уровня.

Многие у нас в стране надеялись, что Майя Санду жестко поставит вопрос об угрозе оставить без питьевой воды города Молдовы, включая Кишинев, из-за строительства Украиной гидроэлектростанций в верховьях Днестра.

Если соседи продолжит эти работы, то, как уверяют экологи, уровень воды в Днестре сильно упадет и возникнет чрезвычайная ситуация в водоснабжении населения. Тем более, что в последние годы регион преследует засуха.

Это — вопрос принципиальный, и в стране хотели услышать на него конкретный и ясный ответ. Что же сказали жителям Молдовы и Приднестровья? «Водоснабжение населенных пунктов на обоих берегах Днестра — наш общий приоритет». Если перевести с языка бюрократов – «мы вас будем иметь в виду». И ничего конкретного.

Недоумение вызвала и встреча Майи Санду с председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым. В ситуации полной неясности относительно перспектив нынешнего и, возможно, нового парламента, президент источала оптимизм: «Мы надеемся, что в скором времени у нас будет функциональный парламент, который перезагрузит молдавско-украинские отношения и на уровне парламентов…».

Увы, начиная с 2010 года, когда верх в законодательном органе взяли евроинтеграторы, парламент превратился в цитадель коррупции и политический бордель. И аналитики в один голос говорят, что «новый» парламент после выборов будет тем же «старым». Те же воры, коррупционеры и марионетки, только в новых «костюмах». Молдавские партии недоговороспособны. И это мы наблюдали все последнее десятилетие.

Поэтому оптимизм, высказанный Майей Санду, выглядит неоправданным и вызывает недоумение.

В целом же, если подытожить сказанное, получается, что все, о чем так громко говорили в Киеве, — риторика без последствий.

Вот почему, если серьезно рассматривать заявления, сделанные в Киеве, то можно сделать вывод, что первый внешнеполитический блин Майи Санду вышел комом. Конечно, его можно полить жирной сметаной, например, сказав, что новому президенту удалось «прорвать» международную блокаду.

Но это не меняет сути дела.

Международные успехи Майи Санду начинаются с последовательного решения внутренних проблем. И чем больше новый президент будет ездить по заграницам и выдавать победные реляции, тем больше граждан страны будет разочаровываться в бывшем лидере ПДС и ее партии.