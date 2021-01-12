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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Новые необычные граффити от Mr Sce в Вустершире

Новые необычные граффити от Mr Sce в Вустершире
12 января
23:32 2021
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Необычные граффити появились в английском графстве Вустершир, пишет ВВС.

Удивительные работы известного художника Mr Sce стали снова появляться в городке Першор графства Вустершир в Англии. Рисунки выполнены на пищевой пленке, обмотанной вокруг двух деревьев. Главными героями нового граффити-проекта Mr Sce становятся животные. По словам самого автора, он хотел порадовать жителей города во время пандемии. Необычную технику он подсмотрел у другого художника и рассказал, что прозрачная пленка позволяет животным с его картин «сливаться» с окружающей природой. Mr Sce был и ранее известен в Першоре, но в течение нескольких последних лет не рисовал. Однако пандемия помогла ему пересмотреть взгляды на жизнь и снова взяться за творчество. В 2020 году художника пригласили в городской футбольный клуб Першора расписать зал.

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