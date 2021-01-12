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Газета "Кишиневские новости"

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Самолет Sriwijaya Air, упавший в Яванское море, прошел все проверки

12 января
23:32 2021
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Самолет индонезийской компании Sriwijaya Air, потерпевший крушение в Яванском море 10-го января, прошел все необходимые проверки, сообщает ВВС.

Boeing 737 вез на борту 62 человека. Самолет пропал с радаров через 4 минуты после вылета из аэропорта Джакарты. Как выяснилось позднее, судно потерпело крушение в Яванском море. Поисковые команды обнаружили обломки самолета и тела пассажиров. 11-го января полиции удалось идентифицировать первую жертву. Причина крушения остается неизвестной. По словам представителя министерства транспорта Индонезии, самолет содержался в ангаре весь период пандемии и благополучно прошел инспекцию 14-го декабря, получив одобрение на вылеты. 20-го декабря самолет совершил тестовый полет без пассажиров, после чего получил разрешение на коммерческие перелеты.

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