В течение прошедшего дня, 12 января, зарегистрированы еще 20 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 79-летний мужчина из Кишинева, 92-летний мужчина из Кишинева, 68-летняя женщина из Кишинева, 69-летний мужчина из района Дрокия, 70-летняя женщина из района Хынчешть, 69-летний мужчина из района Хынчешть, 68-летняя женщина из Яловенского района, 53-летний мужчина из Бричанского района, 63-летняя женщина из Кишинева, 66-летняя женщина из Кишинева, 60-летний мужчина из Кишинева, 71-летняя женщина из Каларашского района, 59-летняя женщина из Дубоссарского района, 63-летний мужчина из Кишинева, 70-летний мужчина из Кишинева, 72-летняя женщина из Кишинева, 64-летний мужчина из Сынжерейского района, 63-летний мужчина из Кишинева, стоматолог Центра размещения престарелых и людей с ограниченными возможностями из Кишинева, лаборантка Диагностического медицинского центра «Евромед» из Кишинева. На вечер 12 января 139427 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3176 человек умерли от инфекции.