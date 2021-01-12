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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Звезды Голливуда получат по $10 млн за новый «Секс в большом городе»

12 января
23:31 2021
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Гонорары звезд грядущего продолжения сериала «Секс в большом городе» по-настоящему удивили фанатов оригинальной франшизы, сообщает Variety.

Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис получат по $ 1 миллиону каждая за один получасовой эпизод. В новом сериале планируется 10 эпизодов, что означает каждая актриса получит гонорар на сумму 10 миллионов долларов. Продолжение истории «Секса в большом городе» выйдет на платформе HBO Max. Оригинальный сериал выходил в эфире телеканала HBO с 1998 по 2004 год и насчитывал 94 серии. В продолжении к поклонникам вернутся только три из четырех, полюбившихся фанатам, подружек. Новый «Секс в большом городе» расскажет о том, как Кэрри, Миранда и Шарлотта ищут любовь в 50.

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