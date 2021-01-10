Власти Австралии заявили, что намерены построить аэропорт в Антарктиде, поблизости от своей исследовательской полярной станции. Предполагается, что длина взлетно-посадочной полосы составит свыше двух с половиной километров, а ширина – сорок метров. Проект масштабный, потому что только на строительство полосы таких размеров потребуется сто пятнадцать тысяч тонн бетона. В правительстве утверждают, что аэропорт необходим работающим на станции ученым, чтобы производить смену состава исследователей, потому что существующая взлетно-посадочная полоса из-за глобального потепления постепенно выходит из строя.

Однако экологи резко возражают против проекта. По их мнению, такое количество стройматериалов меньше, чем за десять лет, к месту строительства не доставить, и придется организовать сотню рейсов ледоколов. Кроме того, придется в большом количестве хранить на стройплощадке горючее для самолетов, а оно взрывоопасно.

Само строительство и эксплуатация аэропорта будут нарушать покой обитателей Антарктиды – пингвинов и морских котиков, условия жизни которых и так постоянно ухудшаются. Защитники природы считают, что проект преследует не научные, а политические цели – укрепить присутствие Австралии в Антарктиде. Собственно, в правительстве и не скрывают, что таким образом намерены противостоять усилению влияния Китая в полярном регионе.

Если проект все-таки получит одобрение, строительство планируется начать через три года, а завершить реализацию проекта через два десятилетия, пишет «The Guardian».