Увидеть воочию Северное сияние – мечта, пожалуй, каждого человека. Поэтому в Исландию, особенно в ее районы, прилегающие к Полярному кругу, устремляются толпы туристов, прежде всего иностранных.

Но неожиданно обнаружилась негативная сторона такого наплыва. Дело в том, что вспышки Северного сияния возникают внезапно, причем лучше всего наблюдать за ними вдалеке от жилых районов, чтобы не мешали огни уличного освещения. Кроме того, погода в Исландии меняется очень часто, и проезжая часть, которая недавно была сухой, буквально за несколько минут может обледенеть и превратиться в скользкую. Далеко не всем туристам это известно, и они не знают, что нужно соблюдать особую осторожность. Когда начинаются вспышки Северного сияния, водители начинают резко тормозить, чтобы успеть запечатлеть эту красоту на фото. Так создаются условия для ДТП. По данным местной полиции, иностранцы составили больше половины всех погибших в прошлом году в результате аварий на дорогах Исландии, сообщает stirileprotv.ro.