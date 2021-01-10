До недавних пор медики придерживались мнения, что у курильщиков меньше вероятность подхватить инфекцию, а если все-таки подхватили, то болезнь протекает легче. Однако исследование ученых из Королевского колледжа Лондона свидетельствует об обратном.

Специалисты проанализировали данные почти двух с половиной миллионов пациентов, десятая часть которых курила. Выяснилось, что курильщиков, инфицированных коронавирусом, госпитализируют в два раза чаще, чем тех, кто не курит. К тому же у них вдвое чаще проявляются сразу десять симптомов заболевания. По мнению ученых, это признак того, что болезнь протекает более тяжело, чем у некурящих, сообщает «Daily mail».