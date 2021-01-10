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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Доктор Комаровский назвал средство против проблем с дыханием

Доктор Комаровский назвал средство против проблем с дыханием
10 января
20:21 2021
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Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский дал совет тем, кто испытывает проблемы с дыханием. Это касается страдающих бронхитом, трахеитом, ларингитом и даже пневмонией в стадии выздоровления. Доктор рекомендует чаще дышать свежим воздухом.

По словам врача, прохладный воздух увлажняет слизь, скопившуюся в дыхательных путях, и это благотворно действует на состояние больного. Появление в результате прогулки влажного кашля способствует выведение слизи. При этом доктор подчеркивает, что активное движение необязательно, главное – дыхание, поэтому, если нет возможности отправиться на прогулку, достаточно просто выйти на балкон.

Комаровский добавляет, что полезно дышать свежим воздухом и тем, кто страдает обструктивным бронхитом, коклюшем и крупом, передает VSE42.Ru.  

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