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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Раскрыт секрет долголетия деревьев

Раскрыт секрет долголетия деревьев
10 января
18:26 2021
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На планете немало деревьев-долгожителей. Но в чем же секрет такой живучести? Его удалось узнать специалистам из Университета Северного Техаса в США и Пекинского лесного университета в Китае.

Ученые обратили внимание на деревья гинкго, известные тем, что продолжительность их жизни измеряется тысячелетиями. Выяснилось, что рост этих деревьев продолжается в течение пяти-шести веков, а затем процесс прекращается. Но при этом не возникает обратного явления – не начинается старение. Специалисты обнаружили, что деревья способны выделять особое химическое соединение, которое защищает от негативных природных воздействий – засухи, болезней и других факторов.

А вот перед воздействием жизнедеятельности человека деревья оказались бессильны. Потому и не суждено им жить вечно, сообщает CNN.  

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