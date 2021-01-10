На планете немало деревьев-долгожителей. Но в чем же секрет такой живучести? Его удалось узнать специалистам из Университета Северного Техаса в США и Пекинского лесного университета в Китае.

Ученые обратили внимание на деревья гинкго, известные тем, что продолжительность их жизни измеряется тысячелетиями. Выяснилось, что рост этих деревьев продолжается в течение пяти-шести веков, а затем процесс прекращается. Но при этом не возникает обратного явления – не начинается старение. Специалисты обнаружили, что деревья способны выделять особое химическое соединение, которое защищает от негативных природных воздействий – засухи, болезней и других факторов.

А вот перед воздействием жизнедеятельности человека деревья оказались бессильны. Потому и не суждено им жить вечно, сообщает CNN.