В Нью-Йорке внедряется программа перевоспитания мелких правонарушителей без помещения их за решетку. Тех, кто осужден за малозначительные преступления вроде мелкой кражи из магазина, безбилетный проезд и т.п., не сажают в тюрьму, если виновный согласен пройти двухчасовой урок изобразительного искусства в Бруклинском музее. После этого судимость считается погашенной.

Пока программа действует в пилотном режиме, через нее уже прошли две сотни осужденных, которые с радостью отправились в музей вместо тюрьмы. После того, как программа была запущена, уровень рецидива среди правонарушителей из категории мелких заметно снизился, сообщает positivepeople.md.

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