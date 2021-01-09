Ученые Национального университета Сингапура разработали влагопоглощающую пленку, помогающую охлаждать поверхность тела человека в шесть раз быстрее, чем это происходит естественным путем. Более того, новый материал способен преобразовывать собранную воду в энергию для питания электронных гаджетов.

Пленка состоит из гигроскопичных материалов, обладающих способностью впитывать в пятнадцать раз больше влаги, чем традиционные гигроскопичные материалы. Пленка «встроена» в специальные ткани, используемые для пошива спортивной одежды и производства стелек для обуви. Благодаря этому устраняется неприятный запах.

А для производства энергии, которой хватит для питания светодиода, пленка выступает в качестве электролита. Еще одно достоинство новой разработки – она многоразовая и выдерживает до ста перевоспроизвоств, сообщает news.nus.edu.sg.