В Институте химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН разработали принципиально новый вид сухого пайка. Он предназначен для тех, кто потерпел бедствие на море.

Продукт создан с учетом того, что в таких ситуациях вода в большом дефиците. В этом пайке продукты не законсервированы путем высушивания, как обычно, а гидролизированы, то есть обработаны так, как это происходит в процессе пищеварения. Таким образом организм расходует меньше воды, из-за недостатка которой есть опасность сгущения крови и образования тромбов.

Предварительно продукт опробовали на лабораторных животных и получили очень хорошие результаты. Кровь у подопытных мышей, питавшихся новым кормом, не загустела, а питательные вещества усваивались вполне нормально. Это дает основания считать, что и у людей все будет происходить так же.

По виду и вкусу новый паек не отличается от традиционных сухих пайков, аналогичны себестоимость и сроки хранения. В ближайшее время планируется начать промышленное производство нового продукта, сообщает ТАСС.