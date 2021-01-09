Индия начнет программу по вакцинации граждан 16-го января, передает ВВС.

Начало вакцинации против коронавируса в Индии назначено уже на 16-е января. Премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что по плану до июля 2021 года будут вакцинированы 300 млн человек из 1,3 млрд граждан. В первую очередь лекарство получат работники медицинской сферы, напрямую контактирующие с вирусом и зараженными. Индия является вторым после США государством по числу заболевших. С момента начала пандемии было зафиксировано более 10,3 млн случаев заражения на 150 тыс. смертей. Индийские органы по контролю за медикаментами одобрили две вакцины – одну зарубежную, разработанную AstraZeneca совместно с оксфордским университетом и еще одну местного производителя Bharat Biotech.