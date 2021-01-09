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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Фитотерапия против коронавируса

09 января
17:21 2021
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Исследователи из разных стран, независимо друг от друга, приходят к одинаковым выводам. В частности, они обнаружили противовирусную эффективность экстракта кожуры граната. Так, иранские ученые выяснили, что наличие в нем фитобиотиков препятствуют попаданию в клетки вируса гриппа. Их коллеги из Сербии, Боснии и Герцеговины создали компьютерную модель, которая показала, что все четыре белка, способствующие распространению коронавирусной инфекции, поражаются веществами из гранатовой кожуры. К аналогичным выводам пришли итальянские ученые.

Британские, китайские исследователи и специалисты из Саудовской Аравии обнаружили противовирусную активность в экстракте сибирской лиственницы, луке, красном винограде, цитрусовых, помидорах, зеленом чае и чернике.

Опыт Китая, который широко использовал фитотерапию в борьбе со вспышками других коронавирусов, включая птичий грипп, показывает, что на основе природного растительного сырья могут быть созданы эффективные лекарственные препараты и против коронавируса, сообщает РИА «Новости».      

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