Исследователи из разных стран, независимо друг от друга, приходят к одинаковым выводам. В частности, они обнаружили противовирусную эффективность экстракта кожуры граната. Так, иранские ученые выяснили, что наличие в нем фитобиотиков препятствуют попаданию в клетки вируса гриппа. Их коллеги из Сербии, Боснии и Герцеговины создали компьютерную модель, которая показала, что все четыре белка, способствующие распространению коронавирусной инфекции, поражаются веществами из гранатовой кожуры. К аналогичным выводам пришли итальянские ученые.

Британские, китайские исследователи и специалисты из Саудовской Аравии обнаружили противовирусную активность в экстракте сибирской лиственницы, луке, красном винограде, цитрусовых, помидорах, зеленом чае и чернике.

Опыт Китая, который широко использовал фитотерапию в борьбе со вспышками других коронавирусов, включая птичий грипп, показывает, что на основе природного растительного сырья могут быть созданы эффективные лекарственные препараты и против коронавируса, сообщает РИА «Новости».