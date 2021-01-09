Демократы планируют инициировать импичмент Трампа, Республиканцы не будут препятствовать. Об этом сообщает ВВС.

В свете последних событий, а именно штурма Капитолия в Вашингтоне, власти США вынуждены принимать радикальные меры. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси выступила 8-го января с обвинением Дональда Трампа в подстрекательстве к мятежу. Трамп должен покинуть президентский офис 20-го января, в день инаугурации Джо Байдена, но отдавать победу своему оппоненту так просто он не планировал. За регулярные публикации в соцсетях ложных обвинений в подтасовке голосов на выборах аккаунты Трампа заблокировали две крупнейшие медиа платформы: Твиттер и Facebook. Штурм Капитолия и общественный резонанс, который он вызвал, привели к тому, что демократы не собираются ждать, пока Трамп добровольно покинет офис. Спикер Пелоси настаивает, что именно Трамп спровоцировал толпу ворваться в Капитолий, что привело к пяти смертям. Демократы вынесут проект импичмента по статье о подстрекательстве к мятежу на обсуждение в понедельник. Под статьей подписались 160 демократов из палаты представителей.