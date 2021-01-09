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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Море принесло кольцо с бриллиантом

Море принесло кольцо с бриллиантом
09 января
12:41 2021
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Житель Канады потерпел своеобразное крушение, когда занимался катанием по волнам на доске. Сильный порыв ветра сбросил молодого человека в воду, а снаряжение унес на остров неподалеку. Тот доплыл до острова за своей доской и обнаружил там бутылку с запиской.

Но в сосуде была не только записка. Там оказалось и кольцо с бриллиантом. Из сообщения выяснилось, что бутылку отправил в плавание пожилой мужчина, живший на побережье по соседству, а кольцо – наследство его покойной матери.

Бутылка пропала точно по назначению: незадолго до этого молодой человек сделал предложение руки и сердца своей избраннице. Влюбленная пара решила найти автора послания и поздравить его с Рождеством. Оказалось, что бутылки с записками он бросает в море уже тридцать лет подряд, но кольцо вложил в бутылку впервые – после того, как два года назад скончалась его мать, сообщает телеканал «Моя планета».

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