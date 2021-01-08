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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 января 137416 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 января 137416 излечившихся
08 января
21:06 2021
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На сегодняшний день в стране 137416 человек прошли лечение и 3122 умерли от инфекции COVID-19.   На 8 января в Молдове подтверждены 148669 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 4952 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 24393 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2448 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 232 в крайне тяжелом состоянии (54 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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