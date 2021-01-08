На сегодняшний день в стране 137416 человек прошли лечение и 3122 умерли от инфекции COVID-19. На 8 января в Молдове подтверждены 148669 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4952 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 24393 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2448 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 232 в крайне тяжелом состоянии (54 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).