В течение прошедшего дня, 8 января, зарегистрированы еще 16 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 72-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из Новоаненского района, 72-летний мужчина из Кишинева, 81-летний мужчина из Кишинева, 67-летняя женщина из Оргеевского района, 71-летняя женщина из Новоаненского района, 64-летний мужчина из АТО Гагаузия, 58-летняя женщина из Теленештского района, 85-летняя женщина из Кишинева, 63-летняя женщина из Кишинева, 70-летняя женщина из Резинского района, 79-летняя женщина из Кишинева, 66-летняя женщина из Резинского района, 82-летняя женщина из Кишинева, 69-летняя женщина из Кишинева, 68-летняя женщина из Кишинева. На вечер 8 января 137416 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3122 человека умерли от инфекции.