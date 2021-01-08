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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 января 3122 смертельных случая

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 8 января 3122 смертельных случая
08 января
21:01 2021
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В течение прошедшего дня, 8 января, зарегистрированы еще 16 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 72-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из Новоаненского района, 72-летний мужчина из Кишинева, 81-летний мужчина из Кишинева, 67-летняя женщина из Оргеевского района, 71-летняя женщина из Новоаненского района, 64-летний мужчина из АТО Гагаузия, 58-летняя женщина из Теленештского района, 85-летняя женщина из Кишинева, 63-летняя женщина из Кишинева, 70-летняя женщина из Резинского района, 79-летняя женщина из Кишинева, 66-летняя женщина из Резинского района, 82-летняя женщина из Кишинева, 69-летняя женщина из Кишинева, 68-летняя женщина из Кишинева. На вечер 8 января 137416 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3122 человека умерли от инфекции.

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