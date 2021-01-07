В течение прошедшего дня, 7 января, зарегистрированы еще 18 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 66-летний мужчина из Кишинева, 75-летняя женщина из Кишинева, 44-летний мужчина из Шолданештского района, 68-летняя женщина из Теленештского района, 69-летний мужчина из Теленештского района, 68-летняя женщина из Кишинева, 56-летний мужчина из Унгенского района, 56-летний мужчина из Новоаненского района, 83-летняя женщина из Новоаненского района, 63-летний мужчина из Дондюшанского района, 69-летняя женщина из Фалештского района, 52-летняя женщина из района Дрокия, 83-летняя женщина из муниципия Бельцы, 75-летний мужчина из муниципия Бельцы, 60-летняя женщина из Рышканского района, 87-летний мужчина из Кишинева, 82-летний мужчина из Глодянского района, 82-летняя женщина из Кишинева. На вечер 7 января 136800 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3106 человек умерли от инфекции.