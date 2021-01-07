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Газета "Кишиневские новости"

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Семена, защищающие организм от множества болезней

Семена, защищающие организм от множества болезней
07 января
17:41 2021
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Специалисты утверждают, что черный тмин способен творить чудеса с организмом человека, потому рекомендуют обязательно употреблять семена этого травянистого растения в пищу.

В первую очередь тмин – это кладезь антиоксидантов, которые обеспечивают надежную защиту от множества заболеваний. Он активно борется с плохим холестерином, чем обеспечивает проходимость артерий, а значит защищает сердце, поддерживая его здоровье на долгие годы.

Другое достоинство черного тмина в его антибактериальных свойствах – он эффективно борется с вредными микробами, различными бактериями, грибками, вирусами и паразитами. Его семена великолепно борются с любыми воспалительными процессами в организме. А также черный тмин благотворно влияет на уровень сахара в крови, помогая поддерживать его в норме.

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