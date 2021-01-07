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Газета "Кишиневские новости"

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Депутаты ЕС просят дать Молдове доступ к вакцине против Covid-19

Депутаты ЕС просят дать Молдове доступ к вакцине против Covid-19
07 января
17:21 2021
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Депутат Европарламента от Румынии Зигфрид Мурешан заверил румын Республики Молдова в том, что они обязательно получат вакцину от коронавируса, сообщает stiri.md

Отличающийся необычайной наблюдательностью законодатель, заявил: «В настоящее время в Молдове не проводится вакцинации от Covid-19. Эта ситуация изменится». Ранее, по инициативе литовских парламентариев, в Брюссель было направлено письмо, с просьбой облегчить доступ некоторых стран к прививкам от коронавируса. По этому поводу глава МИДа Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил: «ЕС не будет в безопасности, пока все соседи ЕС, включая наших восточных соседей, не будут в безопасности. Я считаю, что нынешняя нехватка вакцин носит временный характер, постепенно все страны ЕС получат запланированные количества вакцин, и тогда появятся возможности позаботиться о партнерах ЕС – не только на Западных Балканах, но также в Восточном партнерстве и других странах». Письмо подписали депутаты от 12 стран, в том числе и от Румынии. Это дало основание Мурешану заявить: «Наш долг, долг Румынии – сделать так, чтобы румыны, живущие за Прутом, также имели доступ к вакцине. Мы убедим Европейский союз предоставить гражданам Молдовы доступ к вакцине против коронавируса».

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