На Украине началась подпольная вакцинация от Covid-19 препаратом, завезенным в страну неофициально, сообщает «Страна».

Клиенты – в большинстве своем высокопоставленные чиновники и их родственники. Прививают, предположительно, продукцией немецкой компании BioNTech и американской Pfizer. Расценки плавающие: от 1 до 3 тысяч евро. Одна прививка той же вакциной в США стоит 19,5 доллара, а в Евросоюзе – 15,5 евро. Нелегальные процедуры проводятся в киевской клинике MEDILAND. Вакцина, возможно, привезена из Израиля, считают журналисты издания. Соблюдались ли при ее транспортировке необходимые минус 70 градусов, чтобы препарат не испортился, никто сказать не может.