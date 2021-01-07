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Газета "Кишиневские новости"

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В Киеве чиновников прививают от Covid-19 подпольно

В Киеве чиновников прививают от Covid-19 подпольно
07 января
17:06 2021
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На Украине началась подпольная вакцинация от Covid-19 препаратом, завезенным в страну неофициально, сообщает «Страна».

Клиенты – в большинстве своем высокопоставленные чиновники и их родственники. Прививают, предположительно, продукцией немецкой компании BioNTech и американской Pfizer. Расценки плавающие: от 1 до 3 тысяч евро. Одна прививка той же вакциной в США стоит 19,5 доллара, а в Евросоюзе – 15,5 евро. Нелегальные процедуры проводятся в киевской клинике MEDILAND. Вакцина, возможно, привезена из Израиля, считают журналисты издания. Соблюдались ли при ее транспортировке необходимые минус 70 градусов, чтобы препарат не испортился, никто сказать не может.

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