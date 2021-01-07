На левом берегу Днестра определились с тем, каков будет минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в первом квартале 2021 года, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

В бюджетных организациях и на предприятиях малого бизнеса с количеством сотрудников до 50 человек, неквалифицированным работникам будут платить не менее 1 639 рублей, а низший потолок для квалифицированных – 1 802,9. Лучше будут жить те, кому повезло трудиться в больших фирмах, они станут получать как минимум 2 458,5 рублей, и 2 704,4. По сравнению с прошлым годом МРОТ вырос от 7 до 10,5 рублей. Курс приднестровского рубля к доллару США 16,1 к 1.