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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове приднестровцы будут получать на семь рублей больше

В Молдове приднестровцы будут получать на семь рублей больше
07 января
16:46 2021
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На левом берегу Днестра определились с тем, каков будет минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в первом квартале 2021 года, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

В бюджетных организациях и на предприятиях малого бизнеса с количеством сотрудников до 50 человек, неквалифицированным работникам будут платить не менее 1 639 рублей, а низший потолок для квалифицированных – 1 802,9. Лучше будут жить те, кому повезло трудиться в больших фирмах, они станут получать как минимум 2 458,5 рублей, и 2 704,4. По сравнению с прошлым годом МРОТ вырос от 7 до 10,5 рублей. Курс приднестровского рубля к доллару США 16,1 к 1.

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