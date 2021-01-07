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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Дух Рождества – это добро, которые мы дарим окружающим

Игорь Додон: Дух Рождества – это добро, которые мы дарим окружающим
07 января
16:31 2021
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По случаю праздника Рождества Христова Игорь Додон с женой Галиной поехал в столичный Общинный дом для детей, находящихся в группе риска.

Семья Додон подарила 11 детям, которые сейчас находятся в этом центре, подарки, фрукты, спортивные костюмы, теннисный стол и спортивный инвентарь, пожелав им здоровья и счастливых праздников.

«Очень рад, что нам удалось вернуть улыбки на лица этих детей. Дух Рождества заключается в радостях и добре, которые мы дарим окружающим», – поделился своими ощущениями экс-президент.

Общинный дом для детей, находящихся в группе риска, – это специализированная социальная служба временного размещения детей, временно или постоянно лишенных семейного окружения, или детей из группы риска, с целью их воспитания и обучения в условиях, приближенных к семейным.

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