По случаю праздника Рождества Христова Игорь Додон с женой Галиной поехал в столичный Общинный дом для детей, находящихся в группе риска.

Семья Додон подарила 11 детям, которые сейчас находятся в этом центре, подарки, фрукты, спортивные костюмы, теннисный стол и спортивный инвентарь, пожелав им здоровья и счастливых праздников.

«Очень рад, что нам удалось вернуть улыбки на лица этих детей. Дух Рождества заключается в радостях и добре, которые мы дарим окружающим», – поделился своими ощущениями экс-президент.

Общинный дом для детей, находящихся в группе риска, – это специализированная социальная служба временного размещения детей, временно или постоянно лишенных семейного окружения, или детей из группы риска, с целью их воспитания и обучения в условиях, приближенных к семейным.