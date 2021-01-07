Вчера вечером на совместном заседании Сената и Палаты представителей США была приостановлена процедура утверждения итогов выборов президента, после того как депутаты от Республиканской партии озвучили свое недовольство происходящим, сообщает ТАСС.

Несколько ранее Дональд Трамп, выступая перед участниками «Марша за спасение Америки», призвал конгрессменов провести избирательную реформу. Президент отказался признавать поражение на ноябрьских выборах. Сторонники Трампа, вдохновленные речью, смяли полицейские ограждения, выстроенные вокруг Конгресса. В Вашингтоне был введен комендантский час, на улицах можно было находиться лишь обладателям специальных разрешений. Сенаторов и конгрессменов эвакуировали. Трамписты ворвались в здание Конгресса, и тогда мэр столицы США потребовал ввести в город Национальную гвардию.

Сам Трамп опешил от того, как решительно повели себя его симпатизанты. Пресс-секретарь Белого дома объявила: «Мы повторяем призыв президента отказаться от насилия и сохранять спокойствие». Джозеф Байден, готовящийся к инаугурации, назвал все происходящее мятежом. «Я искренне шокирован и огорчен тем, что наша нация, так долго шедшая путем демократии и надежды, пришла к таким темным временам», – заявил Байден. К полуночи силы правопорядка вытеснили протестующих из здания Капитолия.

За океаном значимые политики поддержали новоизбранного президента. «Я верю в силу институтов и демократии в США, основой которой является мирная передача власти. Джозеф Байден выиграл выборы. Я жду момента начала работы с ним в качестве следующего президента Соединенных Штатов», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала в социальных сетях репост записи бывшей главы московского бюро канала CNN Джилл Догерти: «США никогда больше не смогут говорить миру, что мы являемся образцом демократии». По последним данным, в ходе вашингтонских беспорядков погибли четыре сторонника Трампа.

Конгресс США в четверг утвердил результаты выборов от 3 ноября, согласно которым новым президентом после инаугурации 20 января станет Байден.