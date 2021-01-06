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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Беседовать с самим собой – это нормально

Беседовать с самим собой – это нормально
06 января
18:41 2021
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Психологи в США заметили, что во время пандемии коронавируса люди не только стали чаще обращаться в службу психологической поддержки, но и разговаривать сами с собой.

По мнению ученых из Университета Моргана в Балтиморе, это не должно настораживать. Коронавирус – явление, победа над которым не зависит от усилий одного человека, а диалог с самим собой, домашними животными или даже растениями создает впечатление, что ситуация под контролем.

А вот если человек перестает испытывать потребность в общении с другими людьми и удовлетворяется беседой с собой, любимым – про себя или вслух, – это повод насторожиться и обратиться к врачу, пишет «Medical Xpress».

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