Психологи в США заметили, что во время пандемии коронавируса люди не только стали чаще обращаться в службу психологической поддержки, но и разговаривать сами с собой.

По мнению ученых из Университета Моргана в Балтиморе, это не должно настораживать. Коронавирус – явление, победа над которым не зависит от усилий одного человека, а диалог с самим собой, домашними животными или даже растениями создает впечатление, что ситуация под контролем.

А вот если человек перестает испытывать потребность в общении с другими людьми и удовлетворяется беседой с собой, любимым – про себя или вслух, – это повод насторожиться и обратиться к врачу, пишет «Medical Xpress».