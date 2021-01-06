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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 января 3088 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 6 января 3088 смертельных случаев
06 января
18:41 2021
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В течение прошедшего дня, 6 января, зарегистрированы еще 18 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 59-летний мужчина из Рышканского района, 63-летняя женщина из Кишинева, 63-летний мужчина из АТО Гагаузия, 41-летний мужчина из Яловенского района, 73-летний мужчина из района Чимишлия, 51-летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 78-летний мужчина из района Хынчешть, 86-летняя женщина из Кишинева, 81-летний мужчина из Кишинева, 73-летняя женщина из Кишинева, 66-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из Кишинева, 59-летний мужчина из Криулянского района, 79-летний мужчина из Кишинева, 58-летняя женщина из Кишинева, 60-летняя женщина из Каушанского района, 83-летний мужчина из Кишинева, 50-летний мужчина из Яловенского района. На вечер 6 января 135911 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3088 человек умерли от инфекции.

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