В течение прошедшего дня, 6 января, зарегистрированы еще 18 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 59-летний мужчина из Рышканского района, 63-летняя женщина из Кишинева, 63-летний мужчина из АТО Гагаузия, 41-летний мужчина из Яловенского района, 73-летний мужчина из района Чимишлия, 51-летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 78-летний мужчина из района Хынчешть, 86-летняя женщина из Кишинева, 81-летний мужчина из Кишинева, 73-летняя женщина из Кишинева, 66-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из Кишинева, 59-летний мужчина из Криулянского района, 79-летний мужчина из Кишинева, 58-летняя женщина из Кишинева, 60-летняя женщина из Каушанского района, 83-летний мужчина из Кишинева, 50-летний мужчина из Яловенского района. На вечер 6 января 135911 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 3088 человек умерли от инфекции.