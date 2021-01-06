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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Изменения климата в городах нагляднее, чем в сельской местности

06 января
13:16 2021
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Ученые и архитекторы давно заметили, что в городах всегда теплее, чем в сельской местности. Это связано с тем, что асфальтовое покрытие дорог и бетонные строения поглощают больше солнечного излучения. И при недостатке зеленых насаждений процесс идет интенсивнее. Поэтому даже в соседних с городами сельских районах может быть на пять градусов прохладнее.

Исследователи из Университета Иллинойса в США составили прогноз о климатических изменениях в городах, которые могут произойти к концу века. По мнению ученых, разница в температурных показателях городов и сельской местности будет становиться все нагляднее. Дело в том, что уже сегодня в городах сосредоточена половина населения планеты, хотя сами они занимают всего три процента территории суши. А к концу века, как предполагается, в городах будут проживать почти три четверти обитателей Земли. Соответственно, уровень антропогенного воздействия на климат именно в городах окажется наивысшим.

Прогнозируется, что, если средняя температура на планете повысится на два градуса, в городах это повышение окажется в два с половиной раза больше. Здесь также существенно снизится влажность. И предотвратить такие последствия можно только, увеличивая площадь зеленых насаждений, пишет «The Guardian».

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