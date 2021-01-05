Группа исследователей из вузов Валенсии в Испании разработала прибор, способный выявить коронавирус в воздухе в закрытых помещениях, а также на транспорте. Если оказывается, что уровень угрожает здоровью людей, система подает сигнал.

Прибор уже прошел испытания в лабораторных условиях с использованием частиц, имитирующих вирус, но не содержащих его. Сейчас система тестируется в реальных условиях в одном из медицинских учреждений.

По мнению разработчиков, прибор позволит оперативно обнаруживать коронавирус, не прибегая к традиционным ПЦР-тестам. Система проста в обращении и, если начнется ее массовое производство, цена прибора будет невысока, сообщает R&I World.