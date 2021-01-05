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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Чем выше уровень железа в крови, тем короче жизнь

Чем выше уровень железа в крови, тем короче жизнь
05 января
20:16 2021
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Исследователи Гарвардской медицинской школы в США пришли к выводу, что по уровню железа в крови можно спрогнозировать, как долго проживет человек. Если этого металла слишком много, существует угроза ранней смерти. Такие результаты дало исследование генетических данных свыше миллиона человек.

Но столь же вредно и пониженное содержание железа, которое в организме отвечает за выработку красных кровяных телец – основных транспортировщиков кислорода. Если их не хватает, может пострадать иммунитет, а избыток способен привести к почечной недостаточности, а также негативно повлиять на способность бороться с инфекцией по мере увеличения возраста. Поэтому для нормального функционирования организма необходимо сохранять баланс: слишком высокий уровень железа снижать, слишком низкий повышать до нормы, пишет «Правда. Ру».  

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